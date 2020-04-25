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網球／自行延賽飽受批評 法網擬再延後一周
法國網球公開賽因自行決定延賽日期飽受批評，特別是與美國網球公開賽相隔僅一周，今日傳出在與其他網球協會商討後，擬將延賽日期再向後延一周，改至9月27日至10月11日登場。
據《巴黎人報》（Le Parisien）報導，將日期再向後延一周，是為配合ATP與WTA將巡迴賽行事曆整體向後延的決議，目前巡迴賽停賽至7月13日。
法國網球協會（FFT）3月中旬宣布因新冠肺炎疫情，法網舉行日期將自5月24日改為9月20日至10月4日，但消息一出令網壇一片譁然。
特別是延賽日期與預計8月31日到9月13日紐約登場的美網僅相隔一周，球員僅有一周時間從硬地調整為紅土，而延賽日期也未與男、女網職業協會或球員工會討論，引發選手批評聲浪。FFT則回應，「FFT正在與國際單位，ATP、WTA以及ITF聯繫中，並在等待最終確切的時間出爐。」
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