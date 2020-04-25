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國訓中心辦足壘為選手解悶 楊俊瀚、陳傑參一咖

中央社 / 台北25日電
武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情造成國內外賽事停擺，國訓中心25日特別舉辦足壘球聯誼賽，包括「台灣最速男」楊俊瀚（前右）等人都來參一咖。 （國訓中心提供）
武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情造成國內外賽事停擺，國訓中心25日特別舉辦足壘球聯誼賽，包括「台灣最速男」楊俊瀚（前右）等人都來參一咖。 （國訓中心提供）

受武漢肺炎疫情影響，國內、外賽事喊卡，國訓中心今天舉辦足壘球聯誼賽，為選手解悶，包括台灣「最速男」楊俊瀚、跨欄好手陳傑、標槍好手黃士峰跆拳道好手劉威廷都來參一咖。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，國訓中心防疫工作升級，針對培訓隊教練、選手，實施嚴格的門禁管制。

由於疫情造成國內、外賽事停擺，不少選手只能待在國訓中心集訓備戰，為促進各培訓隊間團結與互動，國訓中心今天特別舉行足壘球聯誼賽，由執行長李文彬領軍，包括田徑隊、跆拳道、拳擊隊都有派人參賽。

李文彬表示，這段時間選手都待在國訓中心訓練，無法到外地比賽或參加其他活動，希望透過一些活動讓他們調整一下。

平時練跆拳道，今天改踢足壘，也讓劉威廷覺得很好玩，能體驗不一樣的氣氛。

黃士峰國中時期曾加入足球隊，後來才接觸田徑，今天再度重現昔日身手，讓李文彬看了直呼：「看你踢球的樣子，就是有練過的。」

跆拳道 田徑 黃士峰

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