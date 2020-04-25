網球／坦言停賽恐缺少動力 史翠可娃仍不輕易言退

受到新冠肺炎疫情影響，網壇全面停賽至7月13日，34歲的捷克網球女將史翠可娃（Barbora Strycova）坦言，擔心隨著停賽令逐漸延長，可能會缺少部分動力，但也強調不會因疫情而決定退役，「就算是打職業生涯最後一戰我也要上場，因為網球是我生命中非常重要的一部分。」

今年開季史翠可娃與謝淑薇表現亮眼，第一場大滿貫澳網就闖進決賽，儘管挑戰登頂失利，但仍替新球季打下好的開始，接下來雙姝轉往西亞，接連在杜拜、多哈女網賽喜迎二連冠，但隨後歐洲疫情爆發，最終WTA、ATP、ITF也都做出停賽決定。

「一開始宣布停賽時，我都還保持著很積極的心態，想說等疫情結束後就能繼續打球了，整個人仍活力十足。但隨著時間逐漸延長，情況發生了變化。」史翠可娃表示，不是不想再打球，也不希望用這樣的方式結束網球生涯，就算只是生涯最終戰，她也要上場。

不過史翠可娃與多數老將有著相同的擔憂，擔心經過這麼長時間的休兵，在重啟賽季後，身體會跟不上巡迴賽的強度。

史翠可娃說：「當你年紀愈來愈大後，有些情況會讓你感到頭痛，因為你不知道經過這麼長時間的停擺，身體能不能適應職業網球的強度，不管你怎麼訓練，上了場情況就會變得不同，我也不知道身體能否適應。」

而日前「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）曾在社群上呼籲ATP、WTA兩大網球機構合併，史翠可娃也表達支持，「我認為這是不錯的想法，如果真的可以做到，就太好了，這是件好事，但還是要看看合併後會是怎麼樣，當賽季重啟後，情況可能有所改變。」