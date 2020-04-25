游泳／孫楊禁賽卻在集訓名單中 WADA要求合理解釋

中國大陸游泳名將孫楊之前因拒絕藥檢，遭到國際體育仲裁法庭（CAS）重判禁賽八年，不過日前卻傳出他入選東京奧運培訓名單，引發外界議論，儘管中國大陸泳協隨後宣布作廢該公文，但世界反禁藥組織（WADA）仍要求得到合理的解釋。

孫楊在2018年被世界反禁藥組織（WADA）指控拒絕藥檢，孫楊質疑藥檢人員資格，甚至還打破藥檢血液樣本，最終他遭處八年禁賽處分，直到2028年2月才得以解禁。

不過日前一紙東奧游泳國家隊培訓名單公文中，赫然發現孫楊的名字在列，儘管不久後泳協發表聲明滅火，表示根據《世界反禁藥條例》自國際體育仲裁法庭裁決之日起，孫楊已處於禁賽期，上訴期間不影響裁決執行，WADA仍要求中國大陸給一個合理的解釋。

WADA在一份聲明中表示，「我們正在與相關部門確認，以確定此事的真相。」還有外媒報導，認為孫楊可能因此受到禁賽期翻倍的處分，他可能被禁賽16年，且根據規定，任何幫助被禁賽者參加訓練的人，無論是教練、隊友還是協會，都可能受到處罰。