體育署：從未接獲台北市府致函表達申辦亞運意願

中央社 / 台北24日電

亞洲奧林匹克理事會公告公元2030年亞運申辦競標城市無台北市，教育部體育署今天表示，自媒體報導台北有意申辦2030亞運起，從未接獲台北市政府正式致函表達申辦意願。

台北市長柯文哲去年5月17日說，台北市政府體育局擬定申辦2030亞洲運動會計畫，也與體育署談過，「台灣終究還是要走出去，總不能永遠困在這裡」。

體育局發布聲明表示，亞洲奧林匹克理事會（Olympic Council of Asia, OCA）公告2030亞運申辦競標城市無台北市，但去年6月21日中華奧林匹克委員會召開OCA轄下各級運動賽會基本資訊說明會，會中依體育署去年4月15日召開的「研商我國申辦亞洲運動會之可行性評估事宜」會議決議，因應OCA將賽會主辦權由申辦制改採邀請制，考量目前國際情勢，「現階段我國以爭取主辦OCA轄下次級運動賽會為主」。

體育局說，依「國際綜合性運動賽會申辦及籌辦作業原則」，申辦亞運、奧林匹克運動會須由教育部召開跨部會會議，作成申辦效益及可行性評估後公告，由地方政府申請，體育局會中再次表達申辦亞運意願，希望體育署考量及重新評估。

體育局表示，得知亞運申辦競標城市無台北市後訝異並遺憾，隨即向中華奧會確認，中華奧會稱今年1月中旬收到OCA致函通知申辦2030亞運相關訊息，並已同步轉知體育署。

不過，體育署國際及兩岸運動組長許秀玲晚間告訴中央社記者，近年台北及高雄市都曾表達申辦2030亞運意願，體育署去年4月15日開會，經綜合評估國際關係及情勢，決議現階段以爭取第2類賽會為優先考量，並於同年6月21日請中華奧會邀6直轄市代表開會，重申這項決議。

許秀玲說，中華奧會今年1月接獲2030亞運及2021年、2023年世界沙灘運動會開放申辦訊息，考量之前決議以申辦其他小型賽會為主，體育署曾請中華奧會為申辦世界沙灘運動會事宜，邀6直轄市開說明會，但無論會中或會後，台北都未提出或再諮詢2030亞運申辦事宜。

至於各城市有意申辦各類型綜合性賽事，中華奧會表示，樂觀其成，但須尊重教育部評估。

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