台北市申辦亞運鬧烏龍 體育署：未行文表達意願

亞洲奧林匹克理事會（Olympic Council of Asia）在昨天公布2030年亞運申辦競標城市為卡達多哈及沙烏地阿拉伯利雅德，一直對外表態有申辦意願的台北市並未出現在名單上，台北市體育局在今天將矛頭指向教育部體育署未通知申辦相關訊息，不過體育署回應，台北市政府並未正式行文表達申辦意願。

台北市體育局指出，從去年初就展開申辦亞運相關規畫，並拜會體育署及中華奧會，表達申辦2030年亞運之意願，不過去年六月在中華奧會召開的「OCA轄下各級運動賽會基本資訊說明會議」中決議，因應OCA將賽會主辦權由申辦制改採邀請制，並考量目前國際情勢，現階段我國以爭取主辦OCA轄下次級運動賽會為主。

不過會中台北市體育局仍表達申辦意願，希望體育署納入考量及重新評估，但中華奧會在一月收到OCA來函通知申辦2030年亞運相關訊息並同步轉知體育署，但台北市體育局卻未收到任何相關訊息，該局表示，在今天透過OCA官網得知申辦訊息後感到相當訝異並深表遺憾。

對此，體育署國際及兩岸運動組組長許秀玲表示，台北市近期一直透過媒體表達要申辦2030亞運的資訊，但其實並沒有正式行文或是透過書面來跟中央表達申辦亞運意願，「今年一月中華奧會陸續接獲OCA的2030亞運、2021、2023沙灘運動會申辦資訊，因為之前考量評估以申辦其他小型賽會為主，所以我們就以此原則，請奧會比照去年六月模式，邀集六都說明世界沙灘運動會的申辦資訊，徵詢六都有沒有申辦意願，但不論會中或是會後，台北市也未曾提出過或是來諮詢2030亞運申辦事宜。」

許秀玲強調，按照教育部國際綜合性運動賽會申辦與籌辦作業原則，奧運、亞運、世大運這類的第一類賽事，本來就是要由中央先做跨部會評估以後，再公告給地方政府去申請，基於這樣的既定政策，去年4月15日召開相關會議時就已經做過聲明並強調，在評估國際情勢後，是以申請OCA小型賽會為目標。

台北市亞運申辦小組執行人員張勝傑指出，過去亞運申辦截止日大多是在賽會前8到10年，儘管中央認為今年國際情勢不適合爭取第一類賽事，但不代表未來就沒有機會，因此，台北市政府一直對外表態希望爭取申辦2030年亞運，希望有轉圜的餘地，且同時間也全力爭辦2025年世界壯年運動會，並在OCA官網上持續關注亞運申辦意向截止日，但都未得到相關資訊，導致在截止日後才得知無法參與申辦競標的狀況。