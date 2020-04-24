羽球／疫情期間能訓練很幸福 小戴感謝教練的「重鎚」

新冠肺炎疫情目前尚未明朗，全球體育賽事包括世界羽聯巡迴賽幾乎全面停賽，不過相比其他國家的選手，世界球后戴資穎目前還能專心練習，對此，小戴發文坦言現在還能打球真的很幸福，也謝謝教練高強度的訓練，幫助自己建立防守能力。

目前擔任小戴教練的萬佳鑫，曾為男單國手，曾在國內擊敗羽球「一哥」周天成，但國際賽表現普普，提前退休，2017年成小戴陪練員。之所以會找上萬佳鑫，是希望小戴對上高大的球員時能更得心應手，剛好萬佳鑫打球的威力比起一般女選手要強，能讓小戴在平常練習時就維持一定強度。

而在小戴近期上傳的影片中，就可看出萬佳鑫打法具高度及力量，但小戴仍能多次化解教練攻勢，便是靠著與萬佳鑫反覆的練習，才把防守能力提升至目前的水準，為了感謝教練，小戴在文末特別感謝萬佳鑫以「重鎚」的方式挑戰小戴，讓他能建立如今的防守。