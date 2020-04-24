網球／費爸提議整合ATP與WTA 澳壞小子質疑沒好處

男子網壇天王費德勒（Roger Federer），先前提議合併ATP男子職網和WTA女子職網，獲各界贊同，然仍有人反對此意見，澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）就質疑這對大家有什麼好處？

費德勒認為如今是整合ATP、WTA最佳時機，不僅是賽程，乃至排名制度及整體收入等項目，應有統一的系統管理，如此一來資訊也能讓球迷更好懂，不會因此錯亂。費德勒提出想法後，獲納達爾（Rafael Nadal）、傳奇女將艾芙特（Chris Evert）等人支持。

不過基里洛斯反倒質疑此提議，並在推特上反應：「怎麼都沒人請問過ATP大多數人的意見？合併有什麼好處嗎？」

Did anyone ask the majority of the ATP what they think about merging with the WTA and how it is good for us? — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) April 22, 2020

We shouldn’t merge — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) April 23, 2020

雖然基里洛斯不認同合併，但ATP主席高登茲（Andrea Gaudenzi）也同意費德勒，坦言現在是相當好的整合時間點，不過目前尚未有明確的方向到底該如何實行，所以歡迎各界提出意見。