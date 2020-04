網球／費爸提議整合ATP與WTA 澳壞小子質疑沒好處

男子網壇天王費德勒(Roger Federer),先前提議合併ATP男子職網和WTA女子職網,獲各界贊同,然仍有人反對此意見,澳洲「壞小子」基里洛斯(Nick Kyrgios)就質疑這對大家有什麼好處?

費德勒認為如今是整合ATP、WTA最佳時機,不僅是賽程,乃至排名制度及整體收入等項目,應有統一的系統管理,如此一來資訊也能讓球迷更好懂,不會因此錯亂。費德勒提出想法後,獲納達爾(Rafael Nadal)、傳奇女將艾芙特(Chris Evert)等人支持。

不過基里洛斯反倒質疑此提議,並在推特上反應:「怎麼都沒人請問過ATP大多數人的意見?合併有什麼好處嗎?」

Did anyone ask the majority of the ATP what they think about merging with the WTA and how it is good for us?