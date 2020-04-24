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田徑／加入NCAA一級速度之城 廖晏均直呼挑戰更多

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
「追風美少女」廖晏均將在八月轉學至NCAA一級的聖荷西州立大學。圖／廖晏均提供
「追風美少女」廖晏均將在八月轉學至NCAA一級的聖荷西州立大學。圖／廖晏均提供

我國田徑「追風美少女」廖晏均在2018年赴美就讀社區大學後，昨天傳來已與聖荷⻄州立大學簽署美國大學體育協會第一級別（NCAA Division I）的入學意向書，並接受全額學業獎學金，將在八月加入有「速度之城」之稱的聖荷西州大田徑隊，讓廖晏均直呼相當期待。

高中時期就讀麗山高中普通班的廖晏均，在2018年底決定赴美就讀聖馬特奧學院並延續田徑生涯，做出台灣田徑選手過去少有的選擇，而她也一路朝著獲取NCAA一級學校獎學金的目標前進，並在近日如願圓夢。

廖晏均去年不僅在全運會拿下女子100公尺金牌、200公尺銀牌佳績，還在去年的全美國加州大學學院賽季中，奪下2019年田徑賽季女子100公尺、200公尺雙料金牌，吸引多所NCAA大學關注。

「追風美少女」廖晏均將在八月轉學至NCAA一級的聖荷西州立大學。圖／廖晏均提供
「追風美少女」廖晏均將在八月轉學至NCAA一級的聖荷西州立大學。圖／廖晏均提供

對於如願拿到NCAA一級大學聖荷西州大的全額獎學金，廖晏均坦言過去兩年多雖然走得不容易，但也很幸運，「很感謝我身邊的家人及朋友，因為他們的協助才能讓我一步一步走到這裡，大家幫助我了解美國大學的環境，申請NCAA獎學金的方法，一路以來並不容易，真的很幸運。」

廖晏均指出，過去一段時間也受到一些學校的邀請前去觀摩，在參訪了聖荷西州大後，感覺到教練對她的期許很高，田徑隊也像個溫暖的大家庭，加上學校提供很棒的訓練資源，讓她選擇加入該校。

不過廖晏均也直言，加入聖荷西州大肯定會面臨比過去更多的挑戰，「在參訪聖荷⻄州立大學的時候，跟其中一位也是從學院轉到大學的選手聊了 一下，她給我的經驗分享讓我很震撼，無論是學業或是訓練上，在這裡的壓力和挑戰都比在學院高出非常非常多，在這裡一切都要為自己負責，也不會有太多的寬容，我必須要扮演好自己的角色才行。」

田徑 NCAA 全運會

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