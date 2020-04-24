歐洲田徑錦標賽取消 賽季恐全數泡湯

原訂在法國巴黎舉行的歐洲田徑錦標賽，今天確定因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）取消，這恐讓整個田徑賽季泡湯。

在一份聲明中，賽事組委會和法國田徑協會（FFA）表示，他們「希望採取負責任的方式，將人類的健康和對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）蔓延列為最優先考量。」

歐洲田徑錦標賽原訂8月25日到30日進行。這次比賽取消之前，東京奧運在3月決定延期到2021年，當局今天也宣布在美國俄勒岡州（Oregon）尤金（Eugene）和法國巴黎進行的鑽石聯賽延賽的消息。

歐洲田徑協會（European Athletics）接下來將在5月7日、8日進行的視訊會議，討論「全球田徑行事曆上其他被迫更動的賽事」。

鑽石聯賽原訂6月7日進行的尤金站和預計6天後的巴黎站雙雙取消後，目前已有8站賽事宣布延期，但賽事重啟日期未定。

鑽石聯賽下一個標示在行事曆上的比賽，是7月4日的倫敦站。