聽新聞
test
0:00 / 0:00
歐洲田徑錦標賽取消 賽季恐全數泡湯
原訂在法國巴黎舉行的歐洲田徑錦標賽，今天確定因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）取消，這恐讓整個田徑賽季泡湯。
在一份聲明中，賽事組委會和法國田徑協會（FFA）表示，他們「希望採取負責任的方式，將人類的健康和對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）蔓延列為最優先考量。」
歐洲田徑錦標賽原訂8月25日到30日進行。這次比賽取消之前，東京奧運在3月決定延期到2021年，當局今天也宣布在美國俄勒岡州（Oregon）尤金（Eugene）和法國巴黎進行的鑽石聯賽延賽的消息。
歐洲田徑協會（European Athletics）接下來將在5月7日、8日進行的視訊會議，討論「全球田徑行事曆上其他被迫更動的賽事」。
鑽石聯賽原訂6月7日進行的尤金站和預計6天後的巴黎站雙雙取消後，目前已有8站賽事宣布延期，但賽事重啟日期未定。
鑽石聯賽下一個標示在行事曆上的比賽，是7月4日的倫敦站。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言