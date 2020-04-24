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體育媒體紓困 體育署盼5月7日受理、20日開始核撥

聯合報 / 記者毛琬婷／台北即時報導
體育署今天因應新冠肺炎疫情召開運動事業紓困第三次座談會。記者毛琬婷／攝影
體育署今天因應新冠肺炎疫情召開運動事業紓困第三次座談會。記者毛琬婷／攝影

體育署今天因應新冠肺炎疫情召開運動事業紓困第三次座談會，會中蒐集各方意見，體育署長高俊雄表示，只要符合運動產業發展條例中的12像運動事業，都是這波紓困的對象，在辦法通過後，希望能在5月7日前接受受理，並在5月20日開始核撥。

受到新冠肺炎疫情影響，全球體壇幾乎都陷入停擺狀態，雖然台灣體壇仍有賽事進行，但對體育媒體從業人員來說也陷入寒冬，像是許多電視台向國外購買比賽轉播，也都因停賽而遇到困境，甚至一些依靠賽事接案的自由媒體從業人員，也面臨零收入的窘境。

高俊雄表示，「目前正在積極處理紓困振興這件事，紓困振興蘇（貞昌）院長跟各部會部長都在立法院做報告跟詢答，第二階段紓困追加預算主計總處有追加19.5億，依照特別條例中訂定辦法。」

高俊雄說，只要符合運動產業發展條例中的12項運動事業，都是紓困的對象，「運動傳播業也在其中，包含平面、電子媒體，只要是公司型態有做商業登記，小規模營業，甚至是從業人員，搭配賽事報導去做評論、承攬，或用工作合約去做賽事報導，都符合紓困對象。」

對於紓困申請資格門檻，各部會要有一些平衡性，體育署因在第二階段才爭取到紓困，因此會參考經濟部、文化部所訂定的標準，「公司會依照營業額、個人則看收入，與去年一至六月同期相比有衰退15%開始，依照不同程度的收入減損來給予紓困。」

高俊雄指出，目前的紓困就是在財務上補助，營運成本如：薪水、租金、銀行借款利息、轉播所需權利金，在報稅上屬於營運成本的範圍，都可以從寬認定。

高俊雄表示，對於自由接案人員，除了媒體業之外，其他運動產業如救生員、運動教練，只要能夠出示例如勞務報酬舉證的話，也都適用紓困條例，「目前辦法行政院已正在審查，只要辦法核定後公布後，也會把細則、申請流程一併公布，希望能在五月七日前接受受理，採隨到隨審，在5月20日開始核撥。」

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