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網球／美網協提醒 避免「布萊恩兄弟式撞胸」

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
布萊恩兄弟碰胸。 法新社
布萊恩兄弟碰胸。 法新社

美國總統川普（Donald Trump）本周宣布將逐步解除封城，希望5月1日復工，美國網球協會今天也發布復賽後的指導守則，希望球員和球迷在比賽重啟時仍注意自身安全，避免「布萊恩兄弟式撞胸」等親密動作，繼續保持社交距離。

美國網協認為，網球比賽在一些城市和州將先重啟，比賽重啟後，其中一項建議就是「和其他人保持6呎（約183公分）的社交距離」，並避免打雙打以減少意外接觸，若仍必須打雙打，也要避免任何非必要的接觸。

指導守則中以美國著名的雙胞胎檔布萊恩兄弟的「撞胸」慶祝動作為例，提醒球員避免類似動作，也不要近距離在彼此耳邊討論戰術。

布萊恩兄弟鮑伯（Bob Bryan）和麥可（Mike Bryan）聯手打下16座大滿貫男雙金盃，兩人最著名的慶祝動作就是跳在空中互相撞擊胸部。

網壇賽事上月開始受新冠肺炎全面停賽，原本5月舉行的法網已宣布延至9月，百年歷史的溫布頓直接取消，目前直到7月中前都不會有賽事舉行；今年8月31日開打的美網目前傾向如期舉行，但美國是新冠肺炎確診數最高的國家，紐約又是最大重災區，美網能否如期舉行不確定性仍高。

布萊恩 美網 溫布頓

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