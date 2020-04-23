高球／萊德盃若延期 索罕盃不受牽動

2020年萊德盃可能受新冠肺炎影響改期，若是延後一年將和2021年索罕盃時間相近，不過LPGA巡迴賽專員萬恩（Mike Whan）強調，索罕盃日期不會受萊德盃狀況影響。

兩年一度的萊德盃由美國隊和歐洲隊分庭抗禮，今年原訂9月25到27日舉行，但全球受新冠肺炎衝擊，PGA除討論萊德盃「限制觀眾」下舉辦，也有延後一年，改期2021年9月舉行的可能。

同樣兩年一度的索罕盃，預計2021年8月31日到9月6日在美國俄亥俄州舉行，萊德盃若延後可能時間相近或相衝，但萬恩表示，索罕盃不會被影響，「就算萊德盃改變他們的行程，我們也不會有所改變。」

萬恩表示，LPGA平常已經避開許多場男子高球賽事，像是四大賽和球員錦標賽，畢竟這些大賽關注度高，「我們試著不在那些星期比賽，但索罕盃沒問題，不管其他比賽打或不打。我再重申，索罕盃是女子高球絕佳的展示舞台，我們2021年會準備妥當。」

不過索罕盃過去曾有受萊德盃改期而連動更改日期的紀錄，2001年萊德盃因911事件延期，索罕盃就受牽動。