田徑／轉戰NCAA一級 追風少女廖晏均加入速度之城

我國短跑美少女廖晏均在2018年底赴美求學後，成為少數赴美就讀大學的我國田徑選手，而今天她在個人社群網站上宣布將轉學至NCAA一級名校聖荷西州立大學，並獲得該校提供的獎學金，未來將會在該校繼續延續學術與田徑生涯。

高中時就讀麗山國中普通班的廖晏均，是我國新生代的短跑好手，她在2016、2017年的全中運上完成高女100公尺、200公尺二連霸，並在2018年雅加達亞運上披上中華隊戰袍出征，只可惜以些微差距未能晉級決賽。

高中畢業後廖晏均也選擇與其他選手不同的路，在2018年底決定赴美就讀社區大學聖馬特奧學院，除了攻讀學位外，也持續進行田徑訓練，在去年的桃園全運會中她返台拿下女子100公尺金牌、200公尺銀牌，並在賽事結束後回到美國繼續朝著爭取NCAA一級學校獎學金的目標前進。

而今天廖晏均也在個人社群網站上分享將轉學至聖荷西州立大學的好消息，她說：「非常高興宣布，我將在聖荷西州立大學繼續我的田徑與學術生涯，今天我與我的父母和教練在一次視訊會議上簽署了NLI（入學意向書），很高興能夠與所有生命中我所愛的人分享這重要的時刻。」

位於加州聖荷西的聖荷西州立大學，屬於加州州立大學系統的創始學校，該校過去在體育表現上相當出色，曾在田徑、高爾夫、拳擊、擊劍和網球奪得NCAA全國冠軍，該校校友過去更已拿下19面奧運獎牌，其中包括7面金牌。

其中該校田徑隊擁有「速度之城」的美名，過去曾出過數名奧運金牌選手，其中又以曾在頒獎台上高舉黑色手套、鞋子抗議黑人遭到歧視的1968年奧運男子200公尺金牌史密斯（Tommie Smith）最有名氣。