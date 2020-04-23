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網球／擬9月法網復出 墨瑞：賽事如期會驚訝

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
墨瑞。 新華社
墨瑞。 新華社

「英國希望」墨瑞（Andy Murray）希望9月的法網能順利復出，但也直言，若是比賽真能如期舉行「我會很驚訝」。

32歲的前「世界球王」認為，網球是倒數幾個能回歸正軌的運動，「因為球員、教練和團隊是來自世界各地，再到同個區域，如果9月就能比賽我會十分驚訝。」

職業網球賽事從三月中開始就因新冠肺炎全面暫停，原本5月舉行的法網宣布延至9月20日到10月4日，百年歷史的溫布頓更是直接取消今年賽事。

自爆前幾周身體不適的墨瑞肯定說，如果法網9月如期登場，絕對會到紅土作戰，法網若能舉行也代表歐洲的疫情已經緩解，「但還是會有些國家可能有疫情問題，如果有個比賽，人們或球員來自不允許出國的州或國家，我認為這是賽事的損失。」

四大滿貫和ATP、WTA和ITF已經研擬成立救濟基金，預計投入600萬美元幫助低排名的球員度過這次的肺炎停賽危機，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）、「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）和「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）也希望單打世界排名前100、雙打世界排名前20的球員能慷慨解囊，幫助世界排名250外的球員。

墨瑞同意低排名選手該得到經濟援助，但也建議比賽恢復舉辦後，獎金分配應該更平均。

他發表看法說：「世界排名250到300的選手，真的面臨很大挑戰，我認為過去幾年已經有些進步和改變，但或許還不夠。有時你看到冠軍獎金，像是大滿貫，我不確定到底多少，大概像400萬美元，這些錢可以被更好運用，分配到前幾輪或是會外賽，或是幫助一些小一點的比賽？」

法網 墨瑞 Roger Federer

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