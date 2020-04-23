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游泳／孫楊禁賽卻在集訓名單 陸泳協：公文已作廢

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
中國大陸游泳名將孫楊因拒絕藥檢，遭到國際體育仲裁法庭（CAS）重判八年禁賽，卻仍出現在中國大陸游泳國家隊奧運集訓名單中。 法新社
中國大陸游泳名將孫楊因拒絕藥檢，遭到國際體育仲裁法庭（CAS）重判八年禁賽，卻仍出現在中國大陸游泳國家隊奧運集訓名單中。 法新社

中國大陸游泳名將孫楊因拒絕藥檢，遭到國際體育仲裁法庭（CAS）重判八年禁賽，不過昨天卻出現一紙公文，發現中國大陸游泳國家隊奧運集訓名單中卻出現孫楊的名字，引發外界討論，而中國大陸泳協今天中午發表聲明，表示孫楊已處於禁賽期，該公文已作廢。

孫楊在2018年被世界反禁藥組織（WADA）指控拒絕藥檢，孫楊質疑藥檢人員資格，甚至還打破藥檢血液樣本，最終他將遭處八年禁賽處分，直到2028年2月才得以解禁。

儘管東京奧運因新冠肺炎疫情被迫延至明年，但孫楊恐怕仍無緣參加，中媒發現一紙國家體育總局日前發給浙江省體育局關於組織國家游泳隊集訓的通知中，泳隊將在4月1日至6月30日分別在浙江和北京參加集訓，而孫楊的名字赫然在列，引發外界討論，網路上更是罵聲連連。

眼看眾人怒火一發不可收拾，中國大陸泳協緊急發聲明滅火，他們在官網上發布聲明，寫道：「根據《世界反禁藥條例》，自國際體育仲裁法庭裁決之日起，孫楊已處於禁賽期，上訴期間不影響裁決執行，前期下發的游泳字 〔2020〕49號文已作廢。」

孫楊

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