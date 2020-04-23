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網球／認為ATP、WTA應合併 費德勒想法獲多人支持

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
費德勒(左)認為ATP與WTA應該可以合併，共同面對網壇未來的問題，納達爾(右)也表態支持。 路透
費德勒(左)認為ATP與WTA應該可以合併，共同面對網壇未來的問題，納達爾(右)也表態支持。 路透

受到新冠肺炎疫情影響，網壇全面停賽至7月13日，法網決定延至九月，年度草地盛宴溫網更是直接宣布取消，「瑞士特快車」費德勒Roger Federer）就在社群上提出看法，認為ATP與WTA應該可以合併，共同面對網壇未來的問題，而此提議也獲得不少球員支持。

ATP在1972年9月成立，相隔一年後WTA也誕生，兩個獨立的管理機構仍在制定規則、反禁藥等事項上進行合作，包含四大滿貫、印地安泉、邁阿密及馬德里等頂級賽事也都是男女共站，但兩個機構有不同的賽程安排，轉播商及贊助商也都是獨立作業。

這也讓費德勒有了想法，他在社群上寫道：「不知道我是否是唯一認為現在是時候讓男、女網球合併在一起的時候的人？我的意思不是讓男女比賽合併，而是兩個監督巡迴賽的機構應該要合併，因為不同的排名系統、網站和比賽，對球迷而言實在困擾。」

費德勒還說：「這或許早就該這麼做了，但現在真的應該考慮一下，在目前所有體育項目都在經歷艱困的時刻，我們可以在一個更強勢有力機構的帶領下度過難關，而不是分成兩個更弱化的機構。」

費德勒的這則貼文發出後受到不少球員支持，美國網球傳奇比莉珍‧金（Billie Jean King）就直呼同意，「從70年代起我就這樣說了，男女球員應團結在一起，發出同樣的聲音，這一直是我的願景。WTA單獨行動始終是B計畫，我很高興我們站在同一陣線，讓我們一起促成這個目標吧！」

「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nada）也表示支持，「你知道的，我們之前就曾討論過了，我完全同意你的看法，擺脫男、女子不同巡迴賽的疆界，讓他們變成同一組織，共度這場世界危機。」羅馬尼亞名將哈蕾普（Simona Halep）也在貼文中留言，「你不是唯一一個這樣想的人。」

費德勒 Roger Federer 納達爾

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