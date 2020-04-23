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網球／曾懷疑自己染疫 墨瑞曝四周前身體不適

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導

受到新冠肺炎疫情影響，全球體壇幾乎都陷入停擺狀態，英國網球名將墨瑞Andy Murray）認為網球會是這波疫情中最慢重啟的運動，還自曝在上個月一度出現身體不適，並且懷疑自己染疫，但現在已經完全恢復健康，也做好重返賽場的準備。

新冠肺炎爆發至今全球已超過2百萬人感染，造成18萬3027人喪生，有不少國家在這波疫情下紛紛祭出鎖國政策，航班大幅減少，對於每一周就可能需要移動的職業網球員來說，受到的影響更大，目前網壇已全面停賽至7月13日。

英國目前有超過13萬人染疫，有1萬8100人死亡，墨瑞在日前接受CNN採訪時透露，自己在上個月一度出現身體不適，懷疑可能是感染了新冠病毒，不過現在他已恢復健康，且做好重返賽場的準備。

「大約在四周前，我的身體感到不適，大約持續了兩、三天，在（英國政府宣布）隔離措施之前，我就已經在家自我隔離了四、五天。」墨瑞說。

「我和其他人交換過意見，大多數都出現過某種症狀，感到有些不舒服，但你很難知道究竟是否感染了病毒。」雖然懷疑自己染疫，但墨瑞認為，應把資源留給更需要的人，「很顯然，檢測應留給那些更嚴重以及為醫療服務體系的工作人員。」

墨瑞 Andy Murray

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