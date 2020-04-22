東奧／日方否認扛902億元追加費用 IOC急刪文

國際奧會（IOC）日前在官網發布消息，表示已和日本首相安倍晉三達成共識，日本政府願意負擔東京奧運延期追加30億美元（約台幣902.4億元）費用，然而此消息遭日本政府發言人、日本內閣官房長官菅義偉否認，IOC緊急更新說法，表示仍會繼續協商延期相關事宜。

IOC官網日前發表的東奧延期QA文章中，其中一段《東奧延期經濟層面影響為何？》提到，日本首相安倍晉三已經同意，負擔東京奧運延期的追加費用，而IOC也會負起分擔責任，「就IOC的部分，約在幾百萬美元上下。」

然而該文一出後引發東奧籌委會不滿，包括日本共同通訊社報導，日方將負擔高達30億美元追加經費，2020東京奧運發言人高古正哲旋即要求IOC移除該文，並指出在文中提及安倍晉三的名稱並不恰當。

日本內閣官房長官菅義偉也否認日方已經達成共識，「東奧延期追加費用已經有共識並非事實。」

在日方否認後，IOC也緊急刪除貼文，更新聲明急轉彎，「IOC以及日方和2020東京奧運籌委會，將會持續一同討論協商，因延賽所導致的各方面影響。」