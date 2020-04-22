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馬拉松／德國禁超過5000人大型聚會 柏林馬被迫改期

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
柏林馬拉松被迫改期。 路透
柏林馬拉松被迫改期。 路透

因應新冠肺炎疫情，德國政府宣布，禁止超過5000人大型聚會到10月24日，今年柏林馬拉松確定不會在原定9月登場，但目前主辦單位並未詳細說明賽事延期或取消。

由於柏林政府4月21日宣布，超過5000人大型聚會一律禁止至10月24日，其中包括9月26日至27日登場的柏林馬拉松，主辦單位將針對政府禁止政令，進行研議商討對策並盡快公布。

柏林馬拉松因為賽道平直加上氣候適宜，有「最速賽道」之稱，平均每年近兩萬名跑者參與，近七次男子馬拉松世界新猷都是在此賽創下，受到疫情攪局和倫敦馬、波士頓馬延後檔期難定因素，取消恐怕勢在必行。

目前世界六大馬拉松，有四個馬拉松受到疫情影響，更改賽事規模或者延期，其中3月登場的東京馬拉松就取消一般民眾僅保留菁英選手，而原定在本周舉行的倫敦馬拉松，也決議延後至10月4日舉行，另外原定4月20日舉行的波士頓馬拉松，確定延後到9月14日舉行，10月的芝加哥馬拉松和紐約馬拉松也不樂觀。

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