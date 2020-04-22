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禍不單行 東京奧運籌委會成員確診
2020東京奧運與帕運籌備委員會，今日宣布籌備委員中有成員新冠肺炎確診，也讓目前因東奧延期焦頭爛額的東奧籌委會，情勢更加雪上加霜。
東京奧運延期至2021年7月23日至8月8日登場，帕運則為8月24日至9月5日舉行。據路透社報導，確診成員為在籌備委員會總部工作的30歲男性，他在昨日確診，目前已經執行居家隔離。
東奧籌委會聲明中表示，目前當局已徹查該名員工有所接觸史，以及高傳染危險群，並在今日起全面執行隔離措施，此外該名員工所工作樓層也已經關閉，進行消毒工作。
日本政府月初發布緊急狀態，因此東奧籌備委員約有3800名員工採取居家辦公的遠端工作模式。日本目前累計將近1.2萬人新冠肺炎確診，死亡人數則來到286人，而全球共計185個國家（地區）傳出確診案例，病例數突破256萬，逾17.7萬人喪命。
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