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網球／約克維奇樂觀看復賽 義大利好手不認同

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
約克維奇(右)與佛格尼尼。 美聯社
約克維奇(右)與佛格尼尼。 美聯社

網壇賽事全面停擺到7月中，何時復賽仍是未知，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）發表個人看法，認為網球賽季可能以同地區的一系列賽事做開端。

小約台灣時間今天凌晨在個人Instagram開啟直播，和義大利好手佛格尼尼（Fabio Fognini）隔空對談，小約樂觀說，相信很多地域性的賽事會陸續舉辦。

「我不知道隔離會用怎樣方式進行，西班牙、義大利和世界上其他國家可能會有不同模板。要重啟巡迴賽有困難性，因為巡迴賽每周都在不同國家舉行，所以我認為地區性的獎金賽事會先舉行，但可能沒排名積分，因為這很複雜。」小約說。

世界排名11的佛格尼尼則認為，今年賽季要重啟難度非常高，「你來自的塞爾維亞5月20日會結束鎖國，但西班牙要到6月25日，要再次參賽實在有點困難。」

有些賽事已討論在「閉門」狀況下舉行，不過去年打下蒙地卡羅名人賽冠軍的佛格尼尼不置可否，他說：「你可以想像一個大滿貫決賽沒有任何觀眾嗎？就我觀點來看，（閉門比賽）有難度，但我也能理解其中理由。」

巡迴賽重啟路遙遙，不過德國擬自辦網球表演系列賽，比賽從5月1日就展開；美國網壇名將小威廉絲（Serena Williams）的教練莫拉托魯（Patrick Mouratoglou）也計畫5月在法國尼斯舉辦「終極網球對決（Ultimate Tennis Showdown，簡稱UTS）」賽。

小威廉絲 Novak Djokovic

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