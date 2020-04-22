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網球／馬德里線上對決 前球后、美網冠軍加入

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
去年美網奪冠的加拿大新星安德里斯庫（左）、捷克前「世界球后」普莉絲可娃（右）也加入線上對決比賽。 路透、歐新社
去年美網奪冠的加拿大新星安德里斯庫（左）、捷克前「世界球后」普莉絲可娃（右）也加入線上對決比賽。 路透、歐新社

馬德里網賽因新冠肺炎影響，成為數十場取消的網壇賽事之一，大會改發起線上對決方式，除「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）和「英國希望」墨瑞（Andy Murray）參賽引起討論，去年美網奪冠的加拿大新星安德里斯庫（Bianca Andreescu）、捷克前「世界球后」普莉絲可娃（Karolina Pliskova）也加入陣容，為這場特別賽事再添星光。

握有16座WTA冠軍的普莉絲可娃說，很興奮首度參加虛擬網球賽，「我認為球員在家，透過不同平台展現不同的網球技巧，不只球迷會得到很多樂趣，球員也會得到得到很多趣味。」

這場從實際球場轉為線上對決的賽事將於4月27日到30日舉行，大會邀集男、女網將各16名選手參加，選手們將透過「網球世界巡迴賽（Tennis World Tour）」的電玩遊戲一較高下，勝家可各獲得15萬歐元獎金，並可決定捐出多少善款，大會另會捐出5萬歐元作為全球流行病防疫。

男網由納達爾和墨瑞領銜，德國新星澤瑞夫（Alexander Zverev）、俄羅斯好手卡查諾夫（Karen Khachanov）、比利時名將葛芬（David Goffin）、美國長人伊斯納（John Isner）、普耶（Lucas Pouille）、法國「跳跳人」孟非斯（Gael Monfils）、義大利名將佛格尼尼（Fabio Fognini）、西班牙退役好手佛瑞爾（David Ferrer）、阿根廷「小巨人」舒沃茲曼（Diego Schwartzman）和美國帝亞弗（Frances Tiafoe）也確定加入，本周最新參賽名單還有奧地利好手汀恩（Dominic Thiem）和日本「網球王子」錦織圭。

女網部分，包括德國前球后柯波兒（Angelique Kerber）、西班牙娜瓦羅（Carla Suárez Navarro）、荷蘭芭坦絲（Kiki Bertens）、法國菲蘿（Fiona Ferro）、「加拿大精靈」布夏德（Eugenie Bouchard）、法國好手茉蘭登諾維奇（Kristina Mladenovic）、白俄羅斯前球后雅莎蘭卡（Victoria Azarenka）、美國女將凱絲（Madison Keys）、烏克蘭美女史維托莉娜（Elina Svitolina）、英國「一姊」孔塔（Johanna Konta）、羅馬尼亞柯絲塔亞（Sorana Cirstea）、瑞士好手班希琪（Belinda Bencic）及最新公布的安德里斯庫和普莉絲可娃。

安德里斯庫 納達爾 墨瑞

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