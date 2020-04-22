快訊

驚！林俊傑遭爆歌迷會「8年非法吸金4億元」 工作室回應了

【願景】拚命種樹卻種出悲慘處境 樹的無聲吶喊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網球／幫助失業球員 網壇擬成立救濟基金

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

新冠肺炎衝擊全球，網壇賽事從上月開始陸續取消，直到7月中都沒有賽事，職業網球聯合會（ATP）和國際女子網球協會（WTA）表示，將設置球員救濟基金，幫助因停賽期間生計受影響的球員。

ATP和WTA在今天發表聲明指出，何時復賽的不確定性仍高，幾個單位已討論，如何幫助球員在新冠肺炎疫情期間度過難關，「討論的過程良好，細節還待最終確認，近期就會公告，WTA和ATP已同意進行球員救濟計畫，總共7個相關利益者都會有重大貢獻。」

聲明中強調，網壇大家族所有成員的健康和安全是第一順位，但也明白球員就像世界上很多受新冠肺炎影響的人，需要經濟上的幫助，「我們期待完成計畫，不久的將來分享更多細節。」

7個相關單位除ATP和WTA之外，還有國際網球總會（ITF）及四大滿貫賽，但這份聲明並沒明確的救濟金額及如何使用。

四大滿貫賽只有年初的澳網順利舉行，溫布頓已因新冠肺炎宣布取消，成為自1945年因第二次世界大戰停辦後的首見紀錄，原訂5月開戰的法網則是提前宣布延期到9月；預計8月31日到9月13日舉行的美網，目前傾向如期舉行，但美國是新冠肺炎確診數最高的國家，紐約州更是重災區，讓美網再添不確定因子。

美網 澳網 溫布頓

延伸閱讀

網球／電玩虛擬角色沒自己 墨瑞用納達爾練功

網球／德國擬自辦賽事 整場只有3人

網球／屋頂對抽影片爆紅 義大利小將樂在其中

網球／選手生計困難 三巨頭伸援

相關新聞

網球／幫助失業球員 網壇擬成立救濟基金

新冠肺炎衝擊全球，網壇賽事從上月開始陸續取消，直到7月中都沒有賽事，職業網球聯合會（ATP）和國際女子網球協會（WTA）...

舉重／郭婞淳備戰東奧 移地家鄉台東防疫加訓練

因為肺炎疫情打亂很多運動賽程，包括4年一度的東京奧運，雖然東奧延至明年舉行，但台灣「舉重女神」郭婞淳，移地家鄉台東訓練，...

網球／電玩虛擬角色沒自己 墨瑞用納達爾練功

馬德里網球電玩賽預計下周登場，墨瑞（Andy Murray）、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafa Nadal）都磨刀霍霍。令...

PGA／美巡賽擬閉門復賽 世界排名第3喊奇怪

PGA巡迴賽計畫6月重啟賽事，但這場訂在德州沃斯堡的賽事將「閉門」舉行，沒有球迷的賽事讓世界排名第3的美國名將科普卡（B...

疫情重創體育產業 估計損失百億美元

新冠肺炎衝擊全球，全球體育賽事從3月中陸續停擺，且影響時程可能一路延長，美國運動行銷公司就估計，只有五成左右的賽事會在2...

網球／只能宅在家 納達爾想念球場

國際網球賽事因新冠肺炎而全面停賽，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）挑戰法網連霸的腳步也要緩緩，昨天他在社...

運動品牌求生存 推新品項、衝電商

因應疫情，運動品牌研擬應對方案，台灣羽球品牌勝利體育推出戶外羽球、室內健身產品；運動品牌龍頭耐吉（ＮＩＫＥ）則將火力集中電商，主打線上購物彌補實體店面虧損，盼能殺出一條血路。

運動品牌銷量 「疫」跌近百分百

新冠肺炎疫情造成全球體育賽事停擺，運動產業難倖免，各大運動品牌球鞋銷量降幅明顯，甚至在中國大陸門市必須暫時關閉因應虧損，國際知名台灣羽球品牌勝利體育，整體銷量相較去年同期受到大幅影響。

女壘／企聯周末開打 「神秘嘉賓」將添看頭

二○二○企業女子壘球聯賽本周六將於台中萬壽球場點燃戰火，今年仍由新力旺國際控股集團冠名贊助，集團總裁同時也是新力旺旺獅領隊的莊周文表示，今年唯一目標就是奪冠，也透露球隊一直在積極尋找外援，盼讓比賽更添話題。

C羅又違背限聚令！18人集體慶生無視家鄉附近爆疫情

葡萄牙球王C羅（Cristiano Ronaldo）正於家鄉豐沙爾與家人自我隔離，一再被拍到不戴口罩外出活動。上周五（17日），他與大批家人聚集，合共18人為侄女慶祝生日，有無視葡國政府限聚令之嫌。新冠肺炎（COVID-19）疫情不容輕視，C羅所在的馬德拉島（Madeira）已有小型爆發，而且地點就在他的家園附近。

明年日本東京奧運能如期舉行嗎？ 專家：不太妙

美國CNN報導，日本神戶大學傳染病專家岩田健太郎表示，他對明年東京奧運能否如期舉行感到「悲觀」。

網球／馬德里電玩賽參一咖 澤瑞夫：保佑我抽好籤

馬德里網球電玩賽下周邀請球員線上開戰，參賽名單再新增男女共8名選手，世界第7德國新星澤瑞夫（ Alexander Zve...

熱門新聞

NBA／回應皮本合約太廉價 妻子引生涯總額超喬丹報導

NBA／喬丹公牛王朝紀錄片熱映 台灣也看得到

中職／索沙承認故意砸郭嚴文 當下情緒高漲

NBA／就是不服老 女兒與前隊友爆喬丹私下趣事

NBA／若沒參與公牛三連霸 柯爾：就不會當勇士教頭

NBA／看《最後一舞》有感 格林：KD應該開誠布公

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。