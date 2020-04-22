網球／幫助失業球員 網壇擬成立救濟基金

新冠肺炎衝擊全球，網壇賽事從上月開始陸續取消，直到7月中都沒有賽事，職業網球聯合會（ATP）和國際女子網球協會（WTA）表示，將設置球員救濟基金，幫助因停賽期間生計受影響的球員。

ATP和WTA在今天發表聲明指出，何時復賽的不確定性仍高，幾個單位已討論，如何幫助球員在新冠肺炎疫情期間度過難關，「討論的過程良好，細節還待最終確認，近期就會公告，WTA和ATP已同意進行球員救濟計畫，總共7個相關利益者都會有重大貢獻。」

聲明中強調，網壇大家族所有成員的健康和安全是第一順位，但也明白球員就像世界上很多受新冠肺炎影響的人，需要經濟上的幫助，「我們期待完成計畫，不久的將來分享更多細節。」

7個相關單位除ATP和WTA之外，還有國際網球總會（ITF）及四大滿貫賽，但這份聲明並沒明確的救濟金額及如何使用。

四大滿貫賽只有年初的澳網順利舉行，溫布頓已因新冠肺炎宣布取消，成為自1945年因第二次世界大戰停辦後的首見紀錄，原訂5月開戰的法網則是提前宣布延期到9月；預計8月31日到9月13日舉行的美網，目前傾向如期舉行，但美國是新冠肺炎確診數最高的國家，紐約州更是重災區，讓美網再添不確定因子。