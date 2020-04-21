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舉重／郭婞淳備戰東奧 移地家鄉台東防疫加訓練
因為肺炎疫情打亂很多運動賽程，包括4年一度的東京奧運，雖然東奧延至明年舉行，但台灣「舉重女神」郭婞淳，移地家鄉台東訓練，今天起展開為期2周訓練。教練有自信的說：「婞淳的對手只有她自己了」。
指導教練林敬能表示，移地台東訓練主要避開疫情風險，上禮拜就來到台東，想不到左營海軍就發生染疫事件，而在台東訓練，對婞淳心情上的調適也比較輕鬆自在，除了她本身計畫好的課程訓練，也會指導學弟妹。
今天下午3點半，郭婞淳移地訓練首日來到台東高中，包含指導教練、物理師及陪練員共12位，一起和東中田徑隊訓練；縣長饒慶鈴也前往探視勉勵，並贈送飲料及水果，希望她能好好在家鄉訓練，明年再為台灣拿金破紀錄。
郭婞淳在戶外操場熱身時，臉上都不時帶著微笑，有時和學弟妹討論熱身動作的姿態，感覺得出她在家鄉心情很愉悅。
林敬能表示，避免影響到婞淳的訓練和心情，因此，訓練期間不安排媒體受訪，現階段以訓練為主，希望到明年東奧正式比賽前，都能保持最佳狀態；婞淳保有59公斤級挺舉、總和兩項世界紀錄，目前幾乎沒有選手能威脅，對手只有她自己。
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