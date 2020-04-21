網球／電玩虛擬角色沒自己 墨瑞用納達爾練功

馬德里網球電玩賽預計下周登場，墨瑞（Andy Murray）、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafa Nadal）都磨刀霍霍。令人意外的是，電玩遊戲中虛擬球員選項竟然沒有墨瑞，前英國球王只能用納達爾打費德勒（Roger Federer）。

約克維奇（Novak Djokovic）近日瘋直播，也燒到遠在西班牙居家隔離的納達爾，他先打給費德勒暢聊10分鐘，隨後又轉移陣地突襲墨瑞，網球電玩都是新手的兩人，聊到備戰馬德里電玩賽情況。

「我昨晚就是用你來比賽，在紅土賽場，自然是用你來對付費德勒。」墨瑞跟納達爾打趣道。前英國一哥表示，過去從未見過納達爾打完一盤就累，但虛擬世界的納達爾顯然體力不太行，「你的角色在裡面才打一盤就氣喘如牛。」

納達爾則問到，要是屆時隔網交手，墨瑞要選擇誰，墨瑞說：「既然我沒辦法選自己，我想我會選擇用基里洛斯（Nick Kyrgios）。」

納達爾坦言隔離期間作息也大亂，凌晨2、3點就寢已見怪不怪，墨瑞則笑說自己是早上6點就會被孩子們叫醒。納達爾表示，目前自己所創位在馬納科爾的網球學院有85名學員，但都受到良好照顧和隔離。