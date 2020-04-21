PGA／美巡賽擬閉門復賽 世界排名第3喊奇怪

PGA巡迴賽計畫6月重啟賽事，但這場訂在德州沃斯堡的賽事將「閉門」舉行，沒有球迷的賽事讓世界排名第3的美國名將科普卡（Brooks Koepka）直搖頭。

「沒有球迷就太糟糕了。」科普卡上直播節目「Pardon My Take」時發表看法，他表示從球迷身上獲得的動力和能量，是選手投入運動的重要因素，奮鬥的原因消失，感覺時在很奇怪，「你會想打出好表現，讓每個人會你歡呼，想像一下，最後一洞你推桿進洞，沒人鼓掌，你只有獨自一人，連桿弟都保持沉默。」

科普卡還提出一個看法，他認為比賽若是沒有球迷，選手的桿數可能增加，因為一起「追球」的人數減少太多。

「我們有時會擊出失誤球，球迷會幫我們找到球。」科普卡預測，少了球迷一起看小白球落點，很多球員可能就會真的因為找不到球而被罰桿。

目前除了6月11日舉行的沃斯堡邀請賽「閉門」，傳承盃高球賽（RBC Heritage）、旅行者錦標賽（Travelers Championship）和火箭信貸菁英賽（Rocket Mortgage Classic）也跟進，7月9日到12日進行的約翰·迪爾精英賽（John Deere Classic）可能是第一場開放觀眾的賽事。