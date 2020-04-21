疫情重創體育產業 估計損失百億美元

新冠肺炎衝擊全球，全球體育賽事從3月中陸續停擺，且影響時程可能一路延長，美國運動行銷公司就估計，只有五成左右的賽事會在2020年繼續舉行。

根據美國運動行銷公司「Two Circles」提供的數字，只有26424場運動賽事會在今年底前舉行，且仍有可能因疫情關係而取消；至於2020年原訂舉行運動賽事本有48803場，統計的依據是有售票的職業賽，且觀眾至少有5千人。

由於突如其來的疫情影響，報告評估今年全球體育產業的收入僅有737億美元，比疫情爆發前的設定少了616億美元；2019年，全球體育產業創造1290億美元收入，當時評估每年有4%的成長空間，不料今年卻受疫情重創。

「Two Circles」和全球超過300個體育組織合作，包括今年取消賽事的溫布頓和法國職業足球聯賽等，公司提供的收入預測是根據職業運動老闆活動日給的數字，以及媒體和贊助商的銷售金額。

「Two Circles」執行長巴爾奇（Gareth Balch）認為，賽事停擺雖造成巨大財物損失，但和其他產業相較，體育產業在經濟狀況不佳時仍有抗衰退的能力，相信比賽恢復舉行後，體育產業能再次蓬勃發展。

目前已有多項賽事計畫重啟，德國計畫在5月舉辦足球賽，PGA擬6月復賽，南韓和澳洲也有復辦比賽打算，不過都是採「閉門」方式。