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網球／只能宅在家 納達爾想念球場

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

國際網球賽事因新冠肺炎而全面停賽，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）挑戰法網連霸的腳步也要緩緩，昨天他在社群平台開直播分享心情時坦言，許久沒碰球，想念在場上奔馳的時光。

西班牙是新冠肺炎重災區，確診數已突破20萬例，確診人數是歐洲最多，政府已宣布延長鎖國到5月9日，除了少數特定工作者，所有國民都要待在家中。

世界排名第2的納達爾在直播中提到，自己對政府政令不是太清楚，「因為當很多人仍在工作時，我們卻不能打網球，我們在場上仍保有很遠、很安全的距離，但我也明白現在處於很艱難的狀態，政府正在處理史無前例的事情，我也明白能不能訓練是最後才該思索的事。」

他還補充說，雖有許多事情不合乎邏輯，但也明白針對現在狀況只能接受。

百年歷史的溫布頓已因新冠肺炎取消，納達爾立下輝煌戰功的法網則是延到9月20日，在7月中旬之前沒有任何網球賽事，納達爾在直播中就和球迷分享，已經有一陣子沒打網球了，「我家沒有球場，我有點想念。」他透露家中有些重訓器材，自己在每天早上、下午都會做些訓練，維持身體狀態。

「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）在今年2月動了膝蓋手術，疫情期間也是養傷關鍵期，他表示除了持續復健，也有對牆擊球維持手感，「我有很棒的前6周，然後稍微慢下來，現在又漸入佳境了。」

擁有20座大滿貫的瑞士指標球星提到，希望網球賽事盡快重啟，不過自己沒有壓力也不會躁進，等待膝蓋完全康復才會復出。

納達爾 法網 Roger Federer

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