女壘／企聯周末開打 「神秘嘉賓」將添看頭

二○二○企業女子壘球聯賽本周六將於台中萬壽球場點燃戰火，今年仍由新力旺國際控股集團冠名贊助，集團總裁同時也是新力旺旺獅領隊的莊周文表示，今年唯一目標就是奪冠，也透露球隊一直在積極尋找外援，盼讓比賽更添話題。

企業女壘今年以「Nice Play」作為賽事年度口號與標語，本季維持五隊參賽，例行賽將進行八個循環、共八十場比賽，自廿五日起每周六、日進行比賽，例行賽將一路打至十一月中。

企業女壘自第三季起採取上、下半季制，若上、下半季冠軍為同一隊，將直接挺進總冠軍賽，年度排名二、三的球隊先進行五戰三勝制的挑戰賽；若半季冠軍不同隊，則要比較兩隊年度勝率，勝率高的一方直接挺進總冠軍賽，另一隊則要先打挑戰賽。

連兩年投入贊助的莊周文表示，去年加入後獲得很大迴響，有企業贊助也讓台灣女壘環境更上層樓，也希望能培育出更多國家隊新星。

莊周文說：「為了刺激本土球員成長，從去年起就找來許多外援，今年雖受到疫情影響，外籍人士來台不易，但我們不會放棄。外籍球員來台也會配合國家的防疫措施，先進行居家檢疫，大家可以期待一下神秘嘉賓，相信有她們的加入會讓比賽更有看頭。」