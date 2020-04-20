路跑／倫敦馬延期 英國改推「2.6挑戰」為公益募款

倫敦馬拉松原定4月26日登場，因新冠肺炎延後至10月4日，英國當地大型運動賽事組織發起「2.6挑戰」（2.6 Challenge），號召民眾完成與數字2.6或26有關的運動，一同為英國慈善團體募款。

倫敦馬拉松除了世界六大馬拉松之一，過去也是英國最大的公益募捐活動之一，去年就募得6640萬歐元（約台幣22.02億元）然而今年活動因疫情改期，也讓公益慈善團體陷入存亡之際。

英國當地大型運動賽事組織發起「2.6挑戰」，希望民眾在保持社交距離和政府防疫指令下，於室內或戶外參與挑戰，響應公益慈善活動。

「2.6挑戰」號召大眾發揮創意，完成與數字2.6或26有關的運動，譬如跑2.6公里、26下伏地挺身、重量訓練2.6公斤、或與26個朋友連線運動，就是2.6挑戰的一份子。

倫敦馬賽事總監布拉沙（Hugh Brasher）表示，「公益募款一直是倫敦馬最熱衷的一環，也是許多運動組織重視的。身為組織的一員，即便疫情未趨緩，仍希望能夠為公益慈善盡一份心力。」