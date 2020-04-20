快訊

香港418大拘捕：「趁疫打劫」再度激起抗爭？

男子與敦睦艦隊官兵行車糾紛 事後卻被告知要隔離14天

C羅又違背限聚令！18人集體慶生無視家鄉附近爆疫情

香港01 / 記者何偉畧／報導
C羅拍手唱和，女友佐珍娜在一旁拉緊身裙。圖／Instagram
C羅拍手唱和，女友佐珍娜在一旁拉緊身裙。圖／Instagram

葡萄牙球王C羅（Cristiano Ronaldo）正於家鄉豐沙爾與家人自我隔離，一再被拍到不戴口罩外出活動。上周五（17日），他與大批家人聚集，合共18人為侄女慶祝生日，有無視葡國政府限聚令之嫌。新冠肺炎（COVID-19）疫情不容輕視，C羅所在的馬德拉島（Madeira）已有小型爆發，而且地點就在他的家園附近。

C羅胞姊艾瑪（Elma Aveiro）在社交媒體Instagram上載短片，拍攝侄女雅莉西亞（Alicia Aveiro）的生日會，C羅與女友佐真娜（Georgina Rodriguez）為侄女拍掌歡呼。在場人士有老有嫩，連同拍攝者合共至少18人，為21歲生日的雅莉西亞高唱生日歌，好不興奮。

生日會在C羅在馬德拉島上一處別墅舉行，房間滿是C羅的畫像，包括他的入球慶祝動作，以及獲頒世界足球先生時的模樣。C羅母親Dolores Aveiro早前中風入院，已告康復，亦有現身生日會上。

C羅回到家鄉豐沙爾（Funchal）避疫，行動卻一再被質疑無視禁令。葡萄牙政府已發出緊急狀態令，指示盡可能避免社交聚集。C羅早前先被拍攝到在馬德拉島的足球場練習，當地政府指他沒有違反禁令，但他及後又與佐真娜沒戴口罩推嬰兒車外出散步。他不能掉以輕心，事關豐沙爾以西約20公里、一個約有18000人居住的城鎮，已確診12宗新冠肺炎個案，正被封鎖。

延伸閱讀：

【英超】曼城後衛投得奧運銅牌拳手戰衣 完璧歸趙感動人心

日本藝人發起「在家Cosplay」挑戰 用家中物品扮鬼扮馬超爆笑

文章授權轉載自《香港01》

C羅

相關新聞

明年日本東京奧運能如期舉行嗎？ 專家：不太妙

美國CNN報導，日本神戶大學傳染病專家岩田健太郎表示，他對明年東京奧運能否如期舉行感到「悲觀」。

C羅又違背限聚令！18人集體慶生無視家鄉附近爆疫情

葡萄牙球王C羅（Cristiano Ronaldo）正於家鄉豐沙爾與家人自我隔離，一再被拍到不戴口罩外出活動。上周五（17日），他與大批家人聚集，合共18人為侄女慶祝生日，有無視葡國政府限聚令之嫌。新冠肺炎（COVID-19）疫情不容輕視，C羅所在的馬德拉島（Madeira）已有小型爆發，而且地點就在他的家園附近。

SBL／台啤裕隆爭冠 轉播單位繼續推特直播

第17屆SBL總冠軍賽明天點燃戰火，兩支傳統勁旅裕隆與台啤隊相隔12年後又在最終戰碰頭，轉播單位也決定繼續提供推特轉播服...

網球／馬德里電玩賽參一咖 澤瑞夫：保佑我抽好籤

馬德里網球電玩賽下周邀請球員線上開戰，參賽名單再新增男女共8名選手，世界第7德國新星澤瑞夫（ Alexander Zve...

鐵人三項／東奧延期打亂備戰 美國名將：專注眼前

受到新冠肺炎疫情影響，原訂今年七月要舉行的東京奧運被迫延期一年，也打亂選手備戰計畫；原本被外界看好能問鼎東奧鐵人三項金牌...

壘球／企業女壘聯賽25日開打 新力旺冠名贊助

邁入第五屆的2020企業女子壘球聯賽將於本周六在台中萬壽球場熱鬧開打，今天舉行開季記者會，同時聯盟也宣布去年合作企業新力...

網球／硬性規定球員打疫苗成復賽前提 約克維奇反對

在巡迴賽盡早復賽與接踵疫苗間，塞爾維亞「球王」約克維奇（Novak Djokovic）陷入兩難。對於未來若新冠肺炎疫苗成...

網球／德國擬自辦賽事 整場只有3人

新冠肺炎影響各行各業，體育賽事紛紛取消，連百年歷史的溫布頓都停辦今年賽事，職業網賽一路停擺到至少7月中，德國擬自辦網球表...

高球／PGA訂6月重啟賽程 第一站主辦方剉著等

PGA巡迴賽計畫在新冠肺炎全面停賽後逐步恢復賽事，6月11日開打的沃斯堡邀請賽（Charles Schwab Chall...

網球／屋頂對抽影片爆紅 義大利小將樂在其中

新冠肺炎衝擊全球，體育賽事幾乎停擺，選手們在維持社交距離下開發各種訓練方式，兩名義大利網球小將更在兩棟建築物的屋頂上隔著...

網球／選手生計困難 三巨頭伸援

男女職網上半年度巡迴賽因疫情大半數喊卡，令不少仰賴比賽獎金的職網球員生計受到影響。塞爾維亞「球王」約克維奇計畫與「瑞士特...

羽球／檢疫不忘訓練 周天成：像回到高中

世界羽球聯盟（ＢＷＦ）賽事因疫情八月前全面停賽，ＢＷＦ停賽期間特別視訊專訪台灣「羽球一哥」周天成，讓全球羽球迷停賽期間也...

熱門新聞

中職／世界第一場板凳清空 多家外媒跟進報導

NBA／喬丹難在當今聯盟立足？ 巫師教頭：這太可笑了

中職／林哲瑄跑超遠接殺 美記者讚：海洋外都是防區

NBA／喬丹和柯瑞比外線 杜蘭特這樣看

NBA／雷納德絕殺經典照 獲世界新聞攝影大賽一等獎

中職／打者開季太瘋狂 今年四割男會有幾人？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。