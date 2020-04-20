C羅又違背限聚令！18人集體慶生無視家鄉附近爆疫情
葡萄牙球王C羅（Cristiano Ronaldo）正於家鄉豐沙爾與家人自我隔離，一再被拍到不戴口罩外出活動。上周五（17日），他與大批家人聚集，合共18人為侄女慶祝生日，有無視葡國政府限聚令之嫌。新冠肺炎（COVID-19）疫情不容輕視，C羅所在的馬德拉島（Madeira）已有小型爆發，而且地點就在他的家園附近。
C羅胞姊艾瑪（Elma Aveiro）在社交媒體Instagram上載短片，拍攝侄女雅莉西亞（Alicia Aveiro）的生日會，C羅與女友佐真娜（Georgina Rodriguez）為侄女拍掌歡呼。在場人士有老有嫩，連同拍攝者合共至少18人，為21歲生日的雅莉西亞高唱生日歌，好不興奮。
生日會在C羅在馬德拉島上一處別墅舉行，房間滿是C羅的畫像，包括他的入球慶祝動作，以及獲頒世界足球先生時的模樣。C羅母親Dolores Aveiro早前中風入院，已告康復，亦有現身生日會上。
C羅回到家鄉豐沙爾（Funchal）避疫，行動卻一再被質疑無視禁令。葡萄牙政府已發出緊急狀態令，指示盡可能避免社交聚集。C羅早前先被拍攝到在馬德拉島的足球場練習，當地政府指他沒有違反禁令，但他及後又與佐真娜沒戴口罩推嬰兒車外出散步。他不能掉以輕心，事關豐沙爾以西約20公里、一個約有18000人居住的城鎮，已確診12宗新冠肺炎個案，正被封鎖。
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文章授權轉載自《香港01》
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