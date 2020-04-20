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SBL／台啤裕隆爭冠 轉播單位繼續推特直播

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
台啤、裕隆爭霸。 報系資料照
台啤、裕隆爭霸。 報系資料照

第17屆SBL總冠軍賽明天點燃戰火，兩支傳統勁旅裕隆與台啤隊相隔12年後又在最終戰碰頭，轉播單位也決定繼續提供推特轉播服務，讓全球球迷能夠透過網路觀看比賽。

裕隆在五戰三勝制的年度挑戰賽，憑藉著雙洋將優勢，加上射手在外線給予火力支援，以系列賽3：0橫掃璞園隊，順利搶下另一張總冠軍賽門票，明天下午5時將與包辦上、下半季冠軍的台啤爭冠。

由於台啤包辦上、下半季冠軍，在總冠軍賽將先握有一勝優勢，對裕隆而言，總冠軍賽首戰能否搶勝十分關鍵，裕隆執行教練李啟億就表示，搶下首戰除了能將系列賽扳平外，還能延續球隊氣勢，球員信心也更加高漲。

在總冠軍賽開打前轉播單位也公布18日挑戰賽第三戰推特累積觀看人次，吸引超過51萬人次收看，且日本觀眾比挑戰賽第二戰更多，來到五成，其他地區包括巴西、阿根廷、西班牙和土耳其也都有多人收看，總冠軍賽仍有同步轉播的服務，讓全球的籃球迷皆可收看。

台啤 李啟億 璞園

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