網球／馬德里電玩賽參一咖 澤瑞夫：保佑我抽好籤

馬德里網球電玩賽下周邀請球員線上開戰，參賽名單再新增男女共8名選手，世界第7德國新星澤瑞夫（ Alexander Zverev）、西班牙名將佛瑞爾（David Ferrer）、阿根廷「小巨人」舒沃茲曼（Diego Schwartzman）都加入競逐行列。

手握11座ATP冠軍，22歲的澤瑞夫對創新的馬德里電玩賽興致勃勃，特別是在疫情重創之際，能重新讓網球社群團聚一心，「希望能為居家隔離的球迷帶來娛樂，保佑我抽到好籤表。」

世界排名13的舒沃茲曼顯得迫不及待，透露自己可是箇中高手，「我很常打電玩，希望能在大賽奪得佳績。」同時也希望能幫助受疫情影響的災民。另外美國好手帝亞弗（Frances Tiafoe）、佛瑞爾也加入戰局。

名單中還有「情侶檔」法國「跳跳人」孟非斯（Gael Monfils）及烏克蘭女將史維托莉娜（Elina Svitolina），女子選手再添瑞士好手班希琪（Belinda Bencic）、英國名將孔塔（Johanna Konta）、羅馬尼亞柯絲塔亞（Sorana Cirstea），比賽將在4月27日至30日登場。