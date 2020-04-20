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鐵人三項／東奧延期打亂備戰 美國名將：專注眼前

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
美國鐵人三項女將札費瑞斯（Katie Zaferes）。圖／361°提供
美國鐵人三項女將札費瑞斯（Katie Zaferes）。圖／361°提供

受到新冠肺炎疫情影響，原訂今年七月要舉行的東京奧運被迫延期一年，也打亂選手備戰計畫；原本被外界看好能問鼎東奧鐵人三項金牌的美國女將札費瑞斯（Katie Zaferes）對此樂觀看待，強調自己會專注在眼前可把握的事物，將狀態調整到最佳去迎接未來的挑戰。

現年30歲的札費瑞斯大學以前是剛好擅長游泳的田徑3000公尺障礙賽選手，自己從未想過要將競技運動視為畢生大業，不過她的天份受到賞識，在教練舉薦後毫不猶豫接受轉換項目的戰帖，2013年正式接受國際鐵人三項聯盟（ITU）國際賽事的洗禮。

憑藉虛心求教、全心全意投入訓練的態度讓她一步步累積進步，札費瑞斯的亮眼表現，讓她在2016年披上美國隊戰袍征戰里約奧運，以新秀之姿初登奧運舞台的經驗讓她此生難忘，不僅將奧運五環刺於腳背，更將奪得奧運金牌視為唯一目標。

去年堪稱是札費瑞斯生涯顛峰，在8場積分系列賽中搶下4金1銀，不過狀態正佳的她卻在重要的奧運資格賽自行車項目意外摔傷退賽，暫時與奧運入場券擦肩而過，經過2周快速調整恢復的她，最終在ITU瑞士洛桑戰役拿下單站冠軍，更加冕成為ITU世界鐵人三項系列賽總冠軍，重返世界顛峰。

對於東京奧運受疫情影響延後一年，361°簽約選手札費瑞斯樂觀看待，她說：「計畫趕不上變化，選擇專注眼前可以把握的事物，調適自我最佳狀態去迎接未來挑戰。」

鐵人三項 田徑 里約奧運

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