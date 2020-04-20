壘球／企業女壘聯賽25日開打 今舉行冠名贊助記者會
邁入第五屆的2020企業女子壘球聯賽將於本周六在台中萬壽球場熱鬧開打，今天舉行開季記者會，同時聯盟也宣布去年合作企業新力旺國際控股集團再度冠名贊助，盼提供更多資源，讓台灣女壘環境更加分。
新力旺企業女壘聯賽今年以「Nice Play」作為賽事年度口號與標語，本季維持五隊參賽，例行賽將進行8個循環、共80場比賽，自25日起每周六、日進行比賽，例行賽將一路打至11月中。
中華壘球協會理事長陳任邦表示，在目前全球都體壇幾乎都受到新冠肺炎疫情的影響，企業女壘聯賽能夠如期開打實屬不易，也會交代工作人員做好萬全的防疫，確保所有人的身體健康，雖然聯賽必須暫時以閉門方式進行，但會提供每一場比賽電視及網路直播。
新力旺集團總裁莊周文連兩年投入企業女壘聯賽，他表示去年加入後獲得很大迴響，更希望日後聯賽規模可擴大至12隊，增加比賽精采性，而他旗下的新力旺旺獅隊去年與冠軍擦身，他誓言今年絕對要奪冠，更透露已經有在尋找外援，希望能替比賽帶來更多可看性。
女壘企業聯賽自第三季起採取上、下半季制，本季賽季變動不大，若上、下半季冠軍為同一隊，將直接獲得總冠軍賽門票，年度排名二、三的球隊先進行五戰三勝制的挑戰賽。
若是上、下半季冠軍為不同球隊，則要比較兩隊年度勝率，年度勝率較高的球隊直接挺進總冠軍賽，另一隊則要和年度排名次佳的隊伍進行挑戰賽，爭取總冠軍賽門票。
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