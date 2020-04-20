網球／硬性規定球員打疫苗成復賽前提 約克維奇反對

在巡迴賽盡早復賽與接踵疫苗間，塞爾維亞「球王」約克維奇（Novak Djokovic）陷入兩難。對於未來若新冠肺炎疫苗成功研發，有可能將硬性規定球員接踵疫苗才能參與巡迴賽，約克維奇初步持反對意見。

有鑑於全球恐怕得與新冠肺炎長期抗戰，疫苗被視為唯一解方，約克維奇近日在臉書和數位塞爾維亞選手交流時，表達對接踵疫苗的看法。

「就我個人而言，我反對為了旅行移動，而強制任何人施打疫苗。」約克維奇認為，強制球員施打疫苗作為參加巡迴賽前提並不合理，「如果屆時真的強制執行，那會如何？我想我勢必得做抉擇。」

世界男單第一表示，假設賽季在7月、8月甚至9月回歸，在全球都經歷過嚴格的居家隔離後，疫苗顯然是讓日常生活回歸的必須，「但我有我的考量，我也不知道未來是否有可能改變。」

上個月前法國球后摩瑞絲莫（Amelie Mauresmo）就表示，2020年球季恐怕得提前告終，直到球員能接踵疫苗前，「沒有疫苗就沒有網球。」無獨有偶，日前英國公共衛生學學者也指出，若明年東京奧運要登場，疫苗恐怕是一大指標。