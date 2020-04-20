網球／德國擬自辦賽事 整場只有3人

新冠肺炎影響各行各業，體育賽事紛紛取消，連百年歷史的溫布頓都停辦今年賽事，職業網賽一路停擺到至少7月中，德國擬自辦網球表演系列賽，除「閉門」比賽避免觀眾群聚，全場更只有3人，連球僮都沒有。

英國《每日電訊報》報導，德國的萊茵蘭-伐爾茲（Rhineland-Palatinate）將舉辦這次的網球表演系列賽，日期從5月1日開始，總共32場的比賽將分4天舉行，場地在鄰近赫爾-格倫茨豪森（Hoehr-Grenzhausen）的貝斯網球俱樂部舉行，球場屬室內硬地，比賽將在網球頻道直播，也會有線上即時比數更新。。

這系列賽事將有8名男將參加，參賽選手世界排名都是三位數，包括世界排名143的漢夫曼（Yannick Hanfmann），以及世界排名239的布朗（Dustin Brown）。

報導指出，球員在這系列比賽中，只要非動作狀態下都必須戴著口罩，且場上同時只會有3人，就是兩名球員和主審。

美國網壇名將小威廉絲（Serena Williams）的教練莫拉托魯（Patrick Mouratoglou）也計畫5月在法國尼斯舉辦「終極網球對決（Ultimate Tennis Showdown，簡稱UTS）」賽，賽事也是閉門舉行，「開幕戰」預計5月16日登場，由世界排名第10的比利時好手葛芬（David Goffin）出戰澳洲選手巴比倫（Alexei Popyrin）。