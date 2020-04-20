高球／PGA訂6月重啟賽程 第一站主辦方剉著等

PGA巡迴賽計畫在新冠肺炎全面停賽後逐步恢復賽事，6月11日開打的沃斯堡邀請賽（Charles Schwab Challenge）將是第一場重新啟動的賽事，但賽事執行長托特（Michael Tothe）認為壓力重重，讓他有些懼怕。

沃斯堡邀請賽預定在德州沃斯堡的殖民地鄉村俱樂部舉行，托特表示，想確保賽事能面面俱到，但這也是很大的壓力，「我知道PGA巡迴賽希望事情都正確進行，所以我希望我們是個基準，是個讓人們可以回到正常生活的機會。」

托特形容，現在處境就像兩面刃，一方面是有機會重拾體育、讓世界最好的球員齊聚一堂，讓人們慢慢返回正常生活，可以看高球賽、到外頭走走，但另一面來說，新冠肺炎仍是威脅，大會必須確保相關人員的健康無虞，這才是這場比賽的重點。

「但我認為高球有點不同，若有機會，我們會採取必要的措施，我們會在沃斯堡做出正確的事情。」托特表示，要面臨的問題當然很多，賽事和2019年相比肯定會有變化，團隊已經討論過無數次，也會繼續找出問題和解決方式。

PGA賽事從3月開始停辦，年度四大賽有三場都延到秋天再舉行，沃斯堡邀請賽的舉辦「試水溫」意味濃厚，PGA巡迴賽營運總監帕澤德爾（Andy Pazder）表示，若沃斯堡邀請賽順利進行，將是之後賽事的很好指標。