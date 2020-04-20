網球／屋頂對抽影片爆紅 義大利小將樂在其中

新冠肺炎衝擊全球，體育賽事幾乎停擺，選手們在維持社交距離下開發各種訓練方式，兩名義大利網球小將更在兩棟建築物的屋頂上隔著馬路正手拍對抽，影片多次轉發，連ATP和許多網球選手都分享這段影片。

兩名義大利小將分別是14歲的維多利亞（Vittoria）和11歲的卡蘿拉（Carola），兩人教練波吉（Dionisio Poggi）提到，這段影片完全是兩名女將的點子，「她們很熟悉彼此，是朋友又是鄰居。她們年紀不同，所以不會在同團訓練，實力也不在同等級，不過兩個人都很強壯，打法很有競爭性。」

波吉補充說，卡蘿拉的實力在同年齡層可以排在當地前3名。

前美國「世界球后」奧斯丁（Tracy Austin）讚嘆，兩名女將讓社群平台標籤「在家打網球（#TennisAtHome）」提升到新的境界，「我不認為這能被超越。」希臘新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）也被兩名小將吸引，喊這段影片引人入勝。

兩名小將也很享受被網壇關注的感覺，波吉說：「女孩們看到愈來愈多人討論，她們很高興。」