網球／屋頂對抽影片爆紅 義大利小將樂在其中

新冠肺炎衝擊全球,體育賽事幾乎停擺,選手們在維持社交距離下開發各種訓練方式,兩名義大利網球小將更在兩棟建築物的屋頂上隔著馬路正手拍對抽,影片多次轉發,連ATP和許多網球選手都分享這段影片。

兩名義大利小將分別是14歲的維多利亞(Vittoria)和11歲的卡蘿拉(Carola),兩人教練波吉(Dionisio Poggi)提到,這段影片完全是兩名女將的點子,「她們很熟悉彼此,是朋友又是鄰居。她們年紀不同,所以不會在同團訓練,實力也不在同等級,不過兩個人都很強壯,打法很有競爭性。」

Just incredible to see 💖



📍 Liguria, Italy 🇮🇹 | #tennisathome pic.twitter.com/dh8bqlvFhj