UVL／雙雙登頂 台師大男排寫史無前例13連霸

不讓女排隊專美於前，尋求大專排球聯賽公開一級13連霸的台灣師大男排隊，第三局雖遭遇亂流讓出，但衛冕軍仍靠著優異的臨場反應成功以3：1擊敗中原大學，隊長高偉誠也摘下最有價值球員殊榮。

開賽中原就延續了昨天擊敗彰化師大的高昂鬥志，陳冠中、洪熙鈞的強勢進攻助隊取得5：2領先，也逼得台師大趕緊喊暫停止血，暫停過後台師大增加發球威力，伍政廷連續七顆跳發球球得手，加上李興國持續在進攻端施壓，助隊先下一城。

連下兩局取得「聽牌」優勢的台師大，第三局卻近「冠」情卻，在24：22出現2個冠軍點時卻發生失誤，讓對手將比賽逼至「丟士」，最後以25：27讓出。

前一局錯失2個賽末點機會的台師大，第四局重整旗鼓，除了在發球上給足對手壓力外，也加強了攔網、防守兩端的連結，這樣的改變成功破壞中原流暢的攻守節奏，最後就在高偉誠攻擊得分後，成功完成13連霸。