高球／花蓮委員會舉辦研習營 培養賽事經營新血

為培育高爾夫賽事專業人才，花蓮高爾夫委員會在周末舉行兩場「高爾夫運動志工培訓研習營」，共有近五十位學員取得結業證書，為國內高爾夫賽事經營注入新血。

由東華大學副教授楊昌斌一手規劃的「高爾夫運動志工培訓研習營」，連續兩天在花蓮平和國中舉行，邀請多名從台北專程前往的重量級師資主講，包括前任台灣女子高爾夫協會TLPGA理事長鄭美琦、R&A資深裁判江光超、名教練楊沛峰等，參與學員不但習得高爾夫專業知識，也晉階成為參與賽事承辦的生力軍。

花蓮縣高爾夫委員會主委黃冠欽表示，楊昌斌自去年五月擔任花蓮縣高爾夫委員會總幹事，便針對強化運動選手及培育賽事人才雙管齊下，積極推展業務，包括辦理縣長盃、議長盃及主委盃等高球賽事，並與中華高協合辦裁判講習及志工養成等，短短不到一年，已辦超過10項活動。

黃冠欽説：「楊教授平均一個月辦理一項活動，每一場都叫好叫座，我敢打包票，花蓮縣高球委員會絕對是全國各縣市，最活躍、最有效率的高爾夫委員會。」

楊昌斌則把榮耀歸於花蓮縣運動健康觀光文教協會秘書長林煒哲一絲不苟的執行力，「他還是趕寫論文的博士生，仍然抽空把事情做得有條不紊，他才是真正的無名英雄。」

即將在七月就任的花蓮獅子會會長王安順表示，花蓮運動人才輩出，但獨缺高爾夫好手，他希望透過自己的拋磚引玉，讓更多企業人士投入高爾夫振興運動。