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UVL／台師大女排完成二連霸 羅儀璟獲最有價值球員

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
台灣師大完成UVL公開女一級二連霸。圖／大專體育總會提供
台灣師大完成UVL公開女一級二連霸。圖／大專體育總會提供

尋求二連霸的台灣師大，今天在108學年度大專排球聯賽公開女一級決賽展現強大奪冠慾望，第二、三局雖都陷入落後局面，但台師大成功克服困境，以3：0（25：15、25：19、25：20）擊敗北市大成功封后，羅儀璟也摘下最有價值球員獎。

開賽台師大靠著葉于雯、邱雅慧的連續發球，以及自由球員林其蓉接連製造的防守反擊機會，讓童琦芳能夠攻擊搶分，助隊將比分擴大至雙位數，順利先下一城。

次局台師大面對對手換將，一度陷入14：17的落後局面，但身經百戰的台師大未因此慌了手腳，羅儀璟、劉美菁的重扣，加上葉于雯的發球助隊要回領先，也讓台師大後來居上連搶兩局，取得「聽牌」優勢。

第三局猶如前一局的翻版，局末北市大還保有19：16的領先，但台師大在羅儀璟強勁發球帶動下，加上童琦芳連續攻擊得手追回失分，台師大再度演出逆轉秀，順利完成連霸。

能夠順利完成連霸目標，台師大林其蓉指出主因，在於賽前有針對北市大攻擊手的特點跟習性做攔防的布陣，加上場上的連結和溝通也都有做好，所以在落後時並不會慌張，「依照設定好的戰術執行，減少自身失誤，比賽的走向自然就會回到我們這邊。」

而連續兩局都在領先的情況下被逆轉，與冠軍再度擦身的北市大教練鄧衍敏認為，最主要是在選手的經驗和心理素質，「連續失分的時候過於急躁，沒能把握領先優勢，是最可惜的地方。」

但鄧衍敏仍讚賞大一舉球員陳莉鎔的膽識，認為她心臟大，個人特質強的優點，未來將會和陳佳蔓組成北市大堅強的司令塔。

台師大羅儀璟。圖／大專體育總會提供
台師大羅儀璟。圖／大專體育總會提供
台師大林其蓉。圖／大專體育總會提供
台師大林其蓉。圖／大專體育總會提供

排球 自由球員

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