田徑／「牙買加閃電」做公益跑第一 捐款助祖國防疫
生涯累計奧運8金，退役短跑名將「牙買加閃電」柏特（Usain Bolt）做公益不落人後，日前捐款響應牙買加當地發起的「團結一心」「Jamaica Together We Stand 」活動，幫助祖國防疫工作。
牙買加目前新冠肺炎確診人數173人，死亡5例，民間非營利機構在這波疫情期間，發起募捐活動，目標希望為牙買加公共衛生機構募款1050萬美元，其中五分之一經費將用來購買口罩，一半則為採購醫療呼吸器使用。
柏特捐出牙買加幣50萬（約台幣11萬元）響應公益，日前他也在社群網站分享自己2008年北京奧運100公尺摘金衝線照片，幽默呼籲所有人保持社交距離。
被喻為下一位閃電的美國短跑新星萊爾斯（Noah Lyles），防疫期間則更提高警覺。去年多哈世錦賽男子200公尺短跑金牌得主，實際上從3歲起就是哮喘患者，也讓他成為高危險群。
「哮喘影響我健康甚鉅，從體能甚至情緒面，也讓我成為染疫的高危險群。」萊爾斯表示自己能做的就是勤洗手、補充維他命C，多喝檸檬水，避免感冒導致免疫力降低。
萊爾斯回憶小時候哮喘讓他三天兩頭跑醫院，免疫力也變差，直到他進行扁桃體切除手術，並改變飲食，才得以上公立學校，但求學期間又發現自己有注意力不足及過動症，而運動成為他的救贖，進而成為世界田徑場上耀眼新星。
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