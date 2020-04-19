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網球／美網是否延期？USTA：目前仍朝如期打進行

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
美國網球公開賽目前仍朝如期開打。 美聯社
美國網球公開賽目前仍朝如期開打。 美聯社

受新冠肺炎疫情，目前全球網壇暫停至7月13日，除了法網確定延期、溫網取消，最後一場年度大滿貫美網能否如期舉行仍未可知，不過美國網球協會（USTA）表示，目前如期舉行美網的計畫仍在進行中。

在世界各國都籠罩在新冠肺炎疫情的情況下，全球體壇幾乎都陷入停擺狀態，網壇同樣沒能倖免，目前全面停賽至七月中，溫網更首次因為疫情取消，法網也調整到9月20日舉行。

年度最後一場大滿貫的美網原訂在8月31日至9月13日舉行，但目前美國已成為新冠肺炎重災區，紐約更是全美確診病例數最多的城市，且目前美網的主場地，已經被徵用作為臨時的醫療中心，仍否如期舉行外界打上大問號。

不過USTA在一份聲明中表示，USTA以及其他合作夥伴已開始提供具體的經濟援助，增加對政府和教練們的支持，而這種幫助持續到何時將取決於今年美網的財務表現及當前新冠病毒對賽事的影響。

USTA認為如期舉辦賽事的計畫仍在進行中，但關於美網賽事的任何決定都將基於聯邦、地方政府機構、球員、球迷及合作夥伴所給予的安全指導做出。外界認為，美網要能進行，必須等到美國，尤其是紐約情況有著大幅度改善。

美網 法網

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