田徑／下半年積分賽多 歐洲請求東奧資格提前「解凍」

世界田徑總會（World Athletics）日前宣布因應東京奧運延期，凍結東京奧運積分和達標，不過歐洲田徑總會近日去信世界田總主席，希望能夠重新考慮凍結事宜，讓更多選手透過下半年度賽事拚東京奧運資格。

考量疫情以及東奧延期因素，世界田總本月初宣布凍結東奧積分與成績達標到11月底，代表11月底前舉辦賽事都不能算進奧運資格與積分，12月1日再行解凍。

不過據英國體育網站《insidethegames》報導，歐洲田徑總會日前去信世界田總主席柯伊（Sebastian Coe），希望世界田徑重新考慮凍結事宜。

信中指出，目前有多個歐洲田徑總會會員國，仍希望在2020年幫助想要達標或爭取積分的運動員舉辦賽事，其中一大因素是因為達標凍結，在幫助選手爭取贊助商時遭遇困境，「我們懇請你，重新考慮12月1日奧運達標重新開啟的決議。」

歐洲田徑錦標賽原訂8月25至30日於巴黎登場，也是歐洲各國好手爭取奧運資格重頭戲之一，另外下半年度也有多個鑽石聯賽、洲際巡迴賽（Continental Tour），信中寫道，「若2020秋季各方面情況允許田徑賽事舉辦，我們希望選手也能獲得奧運資格。」