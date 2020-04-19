UVL／吳信賢決勝局跳出 國北教大逆轉彰師大奪季軍
揮別昨天四強賽失利，國北教大成功克服對手取得「聽牌」的壓力，靠著吳信賢在決勝局連續得分帶領完成逆轉，終場以3：2（28：26、20：25、21：25、25：16、15：9）逆轉擊敗彰化師大，奪下108學年度大專排球聯賽公開一級男生組季軍。
國北教大昨天在四強賽不敵尋求13連霸的台灣師大，今天僅能爭季軍。開賽國北教大靠著宋柏霆、周冠宇領軍，幫助球隊先下一城，不過第二、三局讓對手找回節奏，反倒連丟兩局讓彰師大取得「聽牌」優勢。
不過國北教大展現韌性，第四局開始變化發球節奏，讓應變不及的彰師大手忙腳亂，也趁對手這波亂流，藉著攔網及二波進攻建立起7分領先，成功將局數扳平。
決勝局國北教大靠著朱凱逸的跳發及前排的雙人攔網取得8：4領先，雖然彰師大一度靠著快攻取分拉近比數，但宋柏霆、周冠宇馬上用重扣給予回應，加上國北教大這局針對黃士展的攔網策略成功，球隊老大哥吳信賢也在這個時候挺身而出，幫助國北教大逆轉拿下勝利。
賽後國北教大教練林顯丞教練指出關鍵就在第四局，「球員對比賽的企圖心和態度都很積極，加上做了舉球員的調整，讓對方摸不清我們的配球。」
遭對手逆轉最終僅拿下第四名的彰師大黃士展則說：「自己上了球場就是希望用我的穩定性去帶領他們，但這兩天球隊進入狀況太慢、調整不及時，心態也不夠健全才會導致最後輸球的結果。」
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