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羽球／BWF官方隔海專訪 周天成獻愛給台灣醫護

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
周天成。報系資料照
周天成。報系資料照

全球體育賽事因新冠肺炎疫情停擺，世界羽球聯盟（BWF）別開生面以視訊方式隔海專訪台灣「羽球一哥」周天成，暢談全英賽歸國後接受隔離以及備戰明年東京奧運計畫。周天成不忘感謝守護台灣防疫的第一線人員，贈送護手霜為醫護人員加油打氣。

世界排名第2的周天成，因BWF賽事停賽至7月底，超級500系列泰國公開賽、超級1000系列印尼公開賽無緣拚衛冕，全英賽後就返國並接受14天居家檢疫，不過訓練並不因此中斷。

周天成說：「政府有安排基地讓我們維持訓練，半天訓練半天隔離，也看了很多聖經，讓我心裡方面更加平穩。」

隔離期間受到醫護人員照顧，也讓周天成相當感動，他透露當護理師篩檢完向他要簽名時，深感醫護人員的辛勞，「他們非常辛苦，穿隔離衣、不斷洗手導致手龜裂。」簽名外還送上許多護手霜，給第一線醫療人員鼓勵。

談到東奧延後一年，周天成則認為有更多時間做準備，運用科學化訓練提升穩定性、平衡性，而不光是力量和速度。他表示這段期間感覺猶如回到高中時期，「訓練2、3個月才有比賽，可以認真準備一個比賽，也是蓄力集氣的時候。」

周天成 羽球

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