網球／響應慈善活動 約克維奇提供三天美網之旅

塞爾維亞世界球王約克維奇（Novak Djokovic）響應由李奧納多（Leonardo DiCaprio）發起的「# All In Challenge」慈善活動，他宣布將提供兩個名額，讓幸運球迷能夠在下屆美網在他的球員包廂觀看比賽，還可獲得與球王面對面交流、一起練球的機會。

在全球都籠罩在新冠肺炎疫情下，世界各國醫療體系都面臨極大挑戰，在這樣艱難的時刻，李奧納多在近日發起「# All In Challenge」慈善活動，目的是為了讓美國每個受創家庭都能取得足夠的食物，只要捐款10美元以上就有機會獲得與李奧納多合演電影的機會。

在活動發起後，不少明星紛紛響應，這活動也獲得球星支持，約克維奇就在臉書上寫道，「在餐桌上吃飯是每個人的權利，因此#allinchallenge正在為美國飽受飢餓的孩子，募款並提供資金。」

約克維奇將在這次活動中提供兩位幸運球迷一趟完整的三天美網之旅，這兩位球迷的機票與食宿也都由約克維奇提供，還可以在專屬球員包廂觀看比賽，此外他們還可以獲得與球王面對面交流、一起練球的機會，約克維奇還會送出簽名球拍與裝備給這兩名幸運兒。

「我很榮幸可以成為#allinchallenge的一份子，現在許多美國家庭正遭逢不幸，他們迫切需要我們的幫助與支持。」約克維奇在影片中號召大家都來支持這一運動，「不只美國，全世界的人們都非常需要幫助，每一個人的盤子中不應該是空的。」