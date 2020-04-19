網球／下月閉門開打！小威廉絲教頭辦終極對決

日前曾為低排名的職業網球員「發聲」，美國網壇名將小威廉絲（Serena Williams）的教練莫拉托魯（Patrick Mouratoglou）表示，他將開辦獨立網球聯賽，採「閉門」方式舉行，讓職業球員能有機會傳取獎金維持生計。

這個別開生面的網球聯盟預計5月開戰，地點是莫拉托魯基金會所屬的法國尼斯。

受新冠肺炎衝擊全球影響，網壇賽事陸續取消，上月印地安泉名人賽宣布停辦後，包括邁阿密網賽、馬德里網賽和百年歷史的溫布頓等都宣布取消，原訂5月舉行的法網也延至9月，球員至少要「失業」到7月中。

莫拉托魯先前就提到，低排名選手靠獎金做為主要收入來源，沒比賽參加讓生計陷入困難，ATP、WTA、ITF和大滿貫賽該攜手幫助選手度過困境；今天他就有實際作為，宣布自辦「終極網球對決（Ultimate Tennis Showdown，簡稱UTS）」的賽事。

UTS預計每周舉行10場比賽，場場直播，賽季規劃共5周，總共50場的比賽時間從5月持續到6月；「開幕戰」計畫5月16日舉行，由世界排名第10的比利時好手葛芬（David Goffin）出戰澳洲選手巴比倫（Alexei Popyrin）。

巴比倫的父親也是UTS共同發起人。